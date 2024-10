Creature Commandos – Il trailer dal NYCC dà un nuovo sguardo alla prima serie DCU (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Universo DC sta per diventare molto più mostruoso. Sabato, nell’ambito del panel Creature Commandos al New York Comic Con 2024, i DC Studios hanno svelato il secondo trailer completo della serie, in vista della sua première il 5 dicembre. La serie, scritta e prodotta da James Gunn, sarà il progetto inaugurale del nuovo DCU di Gunn e Peter Safran, che comprenderà anche Superman, Lanterns, Supergirl: Woman of Tomorrow e altri ancora. Scopritelo nel player qui sotto Creature Commandos segue una squadra segreta di mostri incarcerati e reclutati per missioni ritenute troppo pericolose per gli umani. Quando tutto il resto fallisce sono la vostra ultima, peggiore opzione. Nerdpool.it - Creature Commandos – Il trailer dal NYCC dà un nuovo sguardo alla prima serie DCU Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Universo DC sta per diventare molto più mostruoso. Sabato, nell’ambito del panelal New York Comic Con 2024, i DC Studios hanno svelato il secondocompleto della, in vista della sua première il 5 dicembre. La, scritta e prodotta da James Gunn, sarà il progetto inaugurale delDCU di Gunn e Peter Safran, che comprenderà anche Superman, Lanterns, Supergirl: Woman of Tomorrow e altri ancora. Scopritelo nel player qui sottosegue una squadra segreta di mostri incarcerati e reclutati per missioni ritenute troppo pericolose per gli umani. Quando tutto il resto fallisce sono la vostra ultima, peggiore opzione.

