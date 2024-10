Coppa del Mondo di Nuoto, nell’ultima giornata a Shanghai gli Azzurri fanno tris di secondi posti (Di domenica 20 ottobre 2024) Shanghai, 20 ottobre 2024 – E’ ancora podio per gli Azzurri nella Coppa del Mondo di Nuoto a Shanghai, conclusa nella giornata di oggi. Nella competizione d’esordio, che apre la strada verso Los Angeles 2028, Alberto Razzetti (Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport) replica il podio e conquista il secondo posto nei 400 misti (ieri aveva fatto medaglia nei 200 misti, bronzo). L’atleta tricolore e primatista italiano sulla distanza, fa il tempo di 4’01?51. Thomas Ceccon (Fiamme Oro e Leosport) si prende un’altra medaglia e fa il secondo posto nei 100 dorso, dell’oro olimpico di Parigi 2024. Realizza la terza prestazione personale di sempre e chiude in 50?03. In gara arriva il settimo posto per Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena) in 51?16. Benedetta Pilato (Fiamme Oro e CC Aniene) scende sotto i 29” nella finale dei 50 rana e si prende il secondo posto. Nuota un discreto 29?73. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – E’ ancora podio per glinelladeldi, conclusa nelladi oggi. Nella competizione d’esordio, che apre la strada verso Los Angeles 2028, Alberto Razzetti (Fiamme Gialle e GenovaMy Sport) replica il podio e conquista il secondo posto nei 400 misti (ieri aveva fatto medaglia nei 200 misti, bronzo). L’atleta tricolore e primatista italiano sulla distanza, fa il tempo di 4’01?51. Thomas Ceccon (Fiamme Oro e Leosport) si prende un’altra medaglia e fa il secondo posto nei 100 dorso, dell’oro olimpico di Parigi 2024. Realizza la terza prestazione personale di sempre e chiude in 50?03. In gara arriva il settimo posto per Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena) in 51?16. Benedetta Pilato (Fiamme Oro e CC Aniene) scende sotto i 29” nella finale dei 50 rana e si prende il secondo posto. Nuota un discreto 29?73.

Pevidem SC-Benfica (Coppa di Portogallo - 19-10-2024 ore 21 : 15 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Partenza morbida per le Aquile nella Taça de Portugal - Mercoledì notte il Benfica sfiderà il Feyenoord in Champions League al Da Luz e tanti pensieri dell’ambiente probabilmente sono già a quella sera: sabato notte, però, le Aquile devono onorare il loro esordio in Taça de Portugal, che li vedrà opposti al Pevidem, squadra di quarta divisione che nella precedente ronda ha eliminato a sorpresa […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

