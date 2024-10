Sinner-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Six Kings Slam 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik Sinner se la vedrà contro Carlos Alcaraz nella finale 1°/2° posto del Six Kings Slam 2024, il ricchissimo evento di esibizione di scena sul cemento indoor della Kingdom Arena di Riyadh (Arabia Saudita). L’altoatesino, dopo aver spazzato via il russo Daniil Medvedev, ci ha messo quasi due ore e mezza per avere la meglio nei confronti del serbo Novak Djokovic. Adesso nell’ultimo atto c’è lo spagnolo, che nei quarti ha sconfitto il danese Holger Rune per poi impartire una severa lezione all’idolo di sempre nonché connazionale Rafael Nadal. Si tratta dell’undicesimo precedente tra i due giovani tennisti, con Alcaraz che si trova in vantaggio per 6-4 e partirà leggermente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannikse la vedrà contro Carlosnella finale 1°/2° posto del Six, il ricchissimo evento di esibizione di scena sul cemento indoor della Kingdom Arena di Riyadh (Arabia Saudita). L’altoatesino, dopo aver spazzato via il russo Daniil Medvedev, ci ha messo quasi due ore e mezza per avere la meglio nei confronti del serbo Novak Djokovic. Adesso nell’ultimo atto c’è lo spagnolo, che nei quarti ha sconfitto il danese Holger Rune per poi impartire una severa lezione all’idolo di sempre nonché connazionale Rafael Nadal. Si tratta dell’undicesimo precedente tra i due giovani tennisti, conche si trova in vantaggio per 6-4 e partirà leggermente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers.

LIVE Djokovic-Nadal - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : l’eterno duello va in scena per l’ultima volta - L’ultimo capitolo della sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal aprirà il programma di quest’oggi alle 18. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti punto dopo punto per vivere insieme le ultime emozioni di questa affascinante rivalità. Il serbo è stato sconfitto, per la seconda volta in pochi giorni, dal numero 1 del mondo Jannik Sinner. (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 oggi - calendario 19 ottobre : ordine di gioco - programma - tv - streaming - Si concluderà sabato 19 ottobre a Riad, in Arabia Saudita, il Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione che vedrà impegnati Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale per il primo posto e l’altro iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic nella sfida per la terza piazza. Diretta Live testuale: per Sinner-Alcaraz su OA Sport. (Oasport.it)

Sinner - Nole - Nadal e altri : i re del Six Kings Slam si godono le danze tipiche a Riad – Il video - October 18, 2024 October 18, 2024 Il Six Kings Slam si chiude sabato 19 ottobre alle 20, ora italiana. Sarà disponibile in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Cielo. Ed eccoli Novak ?okovi?, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune intenti a seguire dei balli tradizionali dell’Arabia Saudita. (Open.online)