Pago Veiano, l'opposizione: "Si al campo sportivo, no ai debiti" (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto "Mentre tutti gli altri paesi realizzano opere a costo zero, a Pago Veiano ci si vuole indebitare. È come se si dovesse fare puntualmente il contrario di quello che suggerisce il buon senso. Gran parte dei Comuni della provincia di Benevento sta riqualificando i propri campi sportivi (con erba sintetica, nuova illuminazione) attraverso finanziamenti esterni e, quindi, non cacciando un solo euro delle casse comunali. Il Comune di Pago Veiano, invece, ha deciso che dobbiamo cacciare 725.000 euro di tasca nostra – più interessi – indebitandoci con un mutuo di 25 anni. Un peso che il nostro Ente non può sostenere! Ecco perchè abbiamo votato contro in Consiglio comunale! Non abbiamo votato contro al diritto dei nostri figli a praticare sport! Abbiamo votato contro un'operazione scellerata che stringerà un cappio al collo del nostro Comune".

Pago Veiano - l’opposizione : “I ladri imperversano e l’Amministrazione comunale dorme sonni tranquilli” - La nostra solidarietà ai cittadini che hanno visto invasa la loro intimità, che hanno visto violata la loro abitazione, la loro proprietà. Però, sappiano i nostri cari amministratori che i sindaci possono stimolare la discussione presso gli organi superiori e preposti, possono richiedere un plus di controllo. (Anteprima24.it)

Furto in appartamento a Pago Veiano : indagano i Carabinieri - Tempo di lettura: < 1 minutoFurto consumato all'interno di un'abitazione in Contrada Iscalanoce, nel comune di Pago Veiano. Il bottino è tato quantificato da parte dei Carabinieri di Pietrelcina, giunti sul posto, in 500 euro. Giunti in camera da letto, hanno messo tutto a soqquadro portando via monili in oro, un orologio in acciaio e un tablet.

Furto in appartamento a Pago Veiano : indagano i Carabinieri - Il bottino è tato quantificato da parte dei Carabinieri di Pietrelcina, giunti sul posto, in 500 euro. it. Tempo di lettura: < 1 minutoFurto consumato all’interno di un’abitazione in Contrada Iscalanoce, nel comune di Pago Veiano. Giunti in camera da letto, hanno messo tutto a soqquadro portando via monili in oro, un orologio in acciaio e un tablet. (Anteprima24.it)