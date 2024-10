“Liam Payne? Succederà anche in Italia, vedo tanti colleghi in bilico tra depressione e istinti suicidi”: il grido d’allarme di Benjamin Mascolo (Di sabato 19 ottobre 2024) La tragica scomparsa di Liam Payne, ex membro degli One Direction, ha scosso il mondo della musica e riacceso i riflettori sul tema delicato della salute mentale e delle dipendenze. Benjamin Mascolo, del duo Benji e Fede, ha condiviso una toccante riflessione su Instagram, mettendo a nudo le sue paure e lanciando un grido d’allarme. “Liam non è il primo e purtroppo non sarà l’ultimo, ho paura che ne vedremo altri nei prossimi anni anche qui in Italia”, ha scritto Mascolo, sottolineando come il problema ci riguardi da vicino. Ilfattoquotidiano.it - “Liam Payne? Succederà anche in Italia, vedo tanti colleghi in bilico tra depressione e istinti suicidi”: il grido d’allarme di Benjamin Mascolo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La tragica scomparsa di, ex membro degli One Direction, ha scosso il mondo della musica e riacceso i riflettori sul tema delicato della salute mentale e delle dipendenze., del duo Benji e Fede, ha condiviso una toccante riflessione su Instagram, mettendo a nudo le sue paure e lanciando un. “non è il primo e purtroppo non sarà l’ultimo, ho paura che ne vedremo altri nei prossimi anniqui in”, ha scritto, sottolineando come il problema ci riguardi da vicino.

