Leggere Lolita a Teheran: la recensione del film con Golshifteh Farahani (Di sabato 19 ottobre 2024) Un romanzo di grande successo viene adattato sul grande schermo in una produzione israeliana e italiana. Leggere Lolita a Teheran racconta vent'anni di insegnamento di letteratura angloamericana ma soprattutto di resistenza al regime da parte di una coraggiosa donna. La recensione di Mauro Donzelli.

Golshifteh Farahani e Azar Nafisi : voci di resistenza contro il regime iraniano nel film Leggere Lolita a Teheran - “I cambiamenti sono costanti e continui, ma molto resta da fare,” afferma Nafisi, sottolineando che il regime attuale è ancora responsabile di violazioni gravissime. Le attrici come Farahani e Mina Kavani, che non possono tornare nel loro paese, mantengono contatti saltuari con le famiglie, vivendo con la paura per la loro sicurezza. (Gaeta.it)

Leggere Lolita a Teheran : il trailer in esclusiva del film con Golshifteh Farahani in concorso a Roma 2024 - In Concorso alla Festa di Roma e in sala dal 21 novembre con Minerva Pictures, il trailer della pellicola femminista interpretata da Golshifteh Farahani. Un club del libro molto speciale quello raccontato da Eran Riklis in Leggere Lolita a Teheran, adattamento di un celebre romanzo del 2003 che ha fatto scalpore proprio per la presa di posizione contro le imposizioni del regime iraniano. (Movieplayer.it)