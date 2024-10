Iodonna.it - La parola d'ordine sui social è "demure", cioè riservato, poco appariscente. Una tendenza che se ne infischia delle tendenze...

(Di sabato 19 ottobre 2024) Uno dei miei primi ricordi d’infanzia sono io che cado in una fontana con il mio vestito preferito, un abitino in mussola di lana ricamato a punto smock in una sfumatura speciale di blu su cui spiccavano roselline delicate con il gambo verde tenero. Ricordo la vergogna per essere caduta davanti a tutti ma soprattutto l’ansia che si fosse rovinato per sempre.