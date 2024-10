I nuovi videogiochi, dal sogno alla realtà (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Mi addormento, sogno e al risveglio quello che ho sognato può diventare un videogioco. All'istante e gratis, senza dipendere dalle grandi case produttrici. E questo non è un sogno, ma un futuro prossimo venturo. Più di quanto si può immaginare. Paradiso per i consumati gamer, incubo per chi di videogiochi vive: aziende, programmatori, creator. C'è tutto un mondo che si sta preparando ad affrontare le sfida più complicata che l'industria del settore dovrà affrontare di qui a qualche anno, pochi anni. I cinquanta leader dell'intrattenimento digitale si sono incontrati questa settimana a Nerja (Malaga) nel forum più influente d'Europa sull'industria dei videogiochi hanno sottolineato che queste aziende potrebbero scomparire come sono conosciute oggi, perché prevedono una trasformazione radicale. Agi.it - I nuovi videogiochi, dal sogno alla realtà Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Mi addormento,e al risveglio quello che ho sognato può diventare un videogioco. All'istante e gratis, senza dipendere dalle grandi case produttrici. E questo non è un, ma un futuro prossimo venturo. Più di quanto si può immaginare. Paradiso per i consumati gamer, incubo per chi divive: aziende, programmatori, creator. C'è tutto un mondo che si sta preparando ad affrontare le sfida più complicata che l'industria del settore dovrà affrontare di qui a qualche anno, pochi anni. I cinquanta leader dell'intrattenimento digitale si sono incontrati questa settimana a Nerja (Malaga) nel forum più influente d'Europa sull'industria deihanno sottolineato che queste aziende potrebbero scomparire come sono conosciute oggi, perché prevedono una trasformazione radicale.

