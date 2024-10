Gaeta / Oggi Luca, Maria e Daniel sono finalmente una famiglia, l’accoglienza del sindaco Leccese (Di sabato 19 ottobre 2024) Gaeta – Questa mattina il sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha ricevuto nel suo ufficio il piccolo Daniel arrivato dalla Colombia con mamma, papà e l’avv. Alessia Maria Di Biase, referente del centro adozioni internazionali del Comune di Gaeta che ha seguito la coppia nella procedura adottiva in collaborazione con l’ente La Maloca. Daniel accolto L'articolo Gaeta / Oggi Luca, Maria e Daniel sono finalmente una famiglia, l’accoglienza del sindaco Leccese Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / Oggi Luca, Maria e Daniel sono finalmente una famiglia, l’accoglienza del sindaco Leccese Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 19 ottobre 2024)– Questa mattina ildiCristianha ricevuto nel suo ufficio il piccoloarrivato dalla Colombia con mamma, papà e l’avv. AlessiaDi Biase, referente del centro adozioni internazionali del Comune diche ha seguito la coppia nella procedura adottiva in collaborazione con l’ente La Maloca.accolto L'articolounadelTemporeale Quotidiano.

