Chiara Ferragni, storia naufragata con Silvio Campara: le ultime indiscrezioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle ultime ore è iniziata a circolare una nuova indiscrezione sulla presunta nuova love-story di Chiara Ferragni. Stando a quanto scoperto da Gabriele Parpiglia, sarebbe già naufragata la storia tra l’imprenditrice digitale e Silvio Campara. storia AL CAPOLINEA – Ci sono nuovi aggiornamenti sulla vita sentimentale della Ferragni, ma non sarebbero notizie affatto buone. Negli ultimi L'articolo Chiara Ferragni, storia naufragata con Silvio Campara: le ultime indiscrezioni Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelleore è iniziata a circolare una nuova indiscrezione sulla presunta nuova love-story di. Stando a quanto scoperto da Gabriele Parpiglia, sarebbe giàlatra l’imprenditrice digitale eAL CAPOLINEA – Ci sono nuovi aggiornamenti sulla vita sentimentale della, ma non sarebbero notizie affatto buone. Negli ultimi L'articolocon: le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni mostra la casa addobbata per Halloween e nel video spunta un “messaggio” per Fedez - Il presunto "messaggio" di Chiara Ferragni rivolto a Fedez L'articolo Chiara Ferragni mostra la casa addobbata per Halloween e nel video spunta un “messaggio” per Fedez proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Chiara Ferragni mostra gli addobbi di Halloween - ma nel video c'è un "messaggio" nascosto per Fedez - Lo scorso anno Fedez e Chiara Ferragni non potevano certo immaginare quello che sarebbe successo di lì a poche settimane: il caso Pandoro, con Ferragni indagata per pubblicità ingannevole, poi il crollo reputazionale di entrambi e la decisione di divorziare. Oggi, mentre Fedez è racchiuso ormai... (Today.it)

Chiara Ferragni e Fedez non riescono a vendere la casa sul lago di Como : “Scartata da 10 acquirenti - vogliono troppi soldi” - “È una trattativa riservata”, fanno sapere, usando il gergo del settore real estate deluxe. Eppure, non si può dire che la dimora acquistata un anno fa da Chiara Ferragni e Fedez (che ne è il proprietario) non abbia goduto di visibilità. Ma che cosa si dice su quella sponda del lago di Como? Il gossip più gustoso è quello sul prezzo richiesto dai Ferragnez, una cifra da capogiro. (Ilfattoquotidiano.it)