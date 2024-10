X Factor, pagelle degli Home Visit: le squadre dei Live (con qualche sorpresa) (Di venerdì 18 ottobre 2024) La puntata degli Home Visit è da sempre quella apparentemente meno accattivante musicalmente, con meno esibizioni e più interazione tra i giudici e i concorrenti, ma al tempo stesso con maggiore aspettative e suspence, perché i giudici devono fare la difficile scelta finale ed eliminare uno dei proprio concorrenti per definire il trittico da portare ai Live. E anche quest’anno ci sono state alcuni ribaltoni inaspettati ed eclatanti: per esempio Jake, che sacrifica il suo X Pass. Le pagelle e le squadre definitive. SQUADRA ACHILLE LAURO: PATAGARRI, LORENZO SALVETTI E LES VOTIVES PATAGARRI, PECCATO L’INDECISIONE. VOTO: 5 I Patagarri, tra i più interessanti tra i gruppi arrivati agli Home Visit (diversi, eccentrici, originalissimi, tra Buscaglione e Paolo Conte) hanno un momento di crisi. Dilei.it - X Factor, pagelle degli Home Visit: le squadre dei Live (con qualche sorpresa) Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La puntataè da sempre quella apparentemente meno accattivante musicalmente, con meno esibizioni e più interazione tra i giudici e i concorrenti, ma al tempo stesso con maggiore aspettative e suspence, perché i giudici devono fare la difficile scelta finale ed eliminare uno dei proprio concorrenti per definire il trittico da portare ai. E anche quest’anno ci sono state alcuni ribaltoni inaspettati ed eclatanti: per esempio Jake, che sacrifica il suo X Pass. Lee ledefinitive. SQUADRA ACHILLE LAURO: PATAGARRI, LORENZO SALVETTI E LES VOTIVES PATAGARRI, PECCATO L’INDECISIONE. VOTO: 5 I Patagarri, tra i più interessanti tra i gruppi arrivati agli(diversi, eccentrici, originalissimi, tra Buscaglione e Paolo Conte) hanno un momento di crisi.

