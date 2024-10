Zonawrestling.net - WWE: Grandi assenze a Crown Jewel, rivalità tra Owens e Orton rinviata?

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Kevine Randysembravano destinati a scontrarsi in vista di, ma sembra che il loro incontro non avrà luogo come parte dell’evento. Anche molte altre stelle della WWE non parteciperanno al viaggio. La WWE si dirigerà in Arabia Saudita il 2 novembre 2024, prima di registrare in anticipo RAW il giorno successivo, il 3 novembre. Domenica inizierà un altro tour di quattro giorni nel Regno Unito, il che significherebbe un volo di 14 ore dal Medio Oriente all’Irlanda se le star dovessero esibirsi in entrambi gli spettacoli. Kevin, Bayley, The Street Profits, Naomi, Solo Sikoa e molti altri nomi importanti sono tutti stati annunciati per lo spettacolo in Irlanda, prima di dirigersi a Londra per un secondo evento che si terrà poche ore prima di RAW.