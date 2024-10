Vuelle, Spiro Leka lancia la sfida. Domenica debutta con Verona (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una trasvolata notturna sull’oceano con sbarco all’aeroporto di Bologna, la firma sul contratto, il primo allenamento con la squadra e in serata pure la ‘comparsata’ in diretta su Rossini tv. Non c’è che dire, quella di Spiro Leka, tornato di corsa dagli Stati Uniti dopo aver ricevuto la chiamata della Vuelle, è stata una vera full immersion nel mondo biancorosso. "Sono davvero felice di tornare in quella che è la mia seconda casa, Pesaro. Conosco già il mondo Vuelle e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – dice il coach di origini albanesi -. Sono molto contento della fiducia che il club ha nei miei confronti e di questo sono davvero grato. Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Spiro Leka lancia la sfida. Domenica debutta con Verona Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una trasvolata notturna sull’oceano con sbarco all’aeroporto di Bologna, la firma sul contratto, il primo allenamento con la squadra e in serata pure la ‘comparsata’ in diretta su Rossini tv. Non c’è che dire, quella di, tornato di corsa dagli Stati Uniti dopo aver ricevuto la chiamata della, è stata una vera full immersion nel mondo biancorosso. "Sono davvero felice di tornare in quella che è la mia seconda casa, Pesaro. Conosco già il mondoe non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – dice il coach di origini albanesi -. Sono molto contento della fiducia che il club ha nei miei confronti e di questo sono davvero grato.

