Gaeta.it - Tragedia a San Severo: ex agente penitenziario spara alla moglie e si suicida

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico evento ha scosso la comunità di San, comune in provincia di Foggia, dove un exha compiuto un gesto disperato nei confronti della, portando a conseguenze gravissime. Questo drammatico accadimento non solo solleva interrogativi sulla violenza domestica, ma evidenzia anche le misure di sicurezza spesso insufficienti nel proteggere le vittime. Il crimine avvenuto in pieno giorno Il dramma si è svolto nei pressi di un supermercato, un luogo che nella quotidianità dovrebbe rappresentare sicurezza e normalità. Mario Furio, un uomo di 59 anni già in pensione e con un passato da, ha aperto il fuoco contro la, Celeste Palmieri, colpendola gravemente.