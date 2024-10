Tigre Victoria-Boca Juniors (domenica 20 ottobre 2024 ore 00:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al Estadio Jose Dellagiovanna di Victoria per la Diciottesima Giornata della Liga Profesional, il Boca Juniors a caccia di un piazzamento utile per la qualificazione alla Copa Libertadores 2025, fa visita al Tigre Victoria, ultimo in classifica nella Tabla Anual. Nonostante l’importante successo per 2-1 sul campo dell’Atletico Tucuman in caduta libera, il Matador resta InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Tigre Victoria-Boca Juniors (domenica 20 ottobre 2024 ore 00:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al Estadio Jose Dellagiovanna diper la Diciottesima Giornata della Liga Profesional, ila caccia di un piazzamento utile per la qualificazione alla Copa Libertadores 2025, fa visita al, ultimo in classifica nella Tabla Anual. Nonostante l’importante successo per 2-1 sul campo dell’Atletico Tucuman in caduta libera, il Matador resta InfoBetting: Scommesse Sportive e

