Terapie anticancro: attenzione alla salute del cuore (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cosa c’entra il cuore con una malattia oncologica? Più di quanto si possa pensare. Alcune Terapie anticancro, essenziali per combattere il tumore, possono infatti causare danni cardiaci. Consci di questa relazione, negli anni è nata la disciplina della cardio-oncologia, branca del sapere medico che si occupa di prevenire, diagnosticare e gestire le complicanze cardiovascolari associate ai trattamenti oncologici. Una necessità sempre più pressante dal momento che la quota di persone guarite da un tumore è in continuo aumento ma i danni possono manifestarsi a distanza di tempo. Iodonna.it - Terapie anticancro: attenzione alla salute del cuore Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cosa c’entra ilcon una malattia oncologica? Più di quanto si possa pensare. Alcune, essenziali per combattere il tumore, possono infatti causare danni cardiaci. Consci di questa relazione, negli anni è nata la disciplina della cardio-oncologia, branca del sapere medico che si occupa di prevenire, diagnosticare e gestire le complicanze cardiovascolari associate ai trattamenti oncologici. Una necessità sempre più pressante dal momento che la quota di persone guarite da un tumore è in continuo aumento ma i danni possono manifestarsi a distanza di tempo.

