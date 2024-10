Temporale e rischio idrogeologico: a Milano è ancora allerta meteo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo giorni di pioggia, anche la prima parte del venerdì si vivrà all'insegna del maltempo a Milano. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico e idrico a partire dalle ore 21 di giovedì Milanotoday.it - Temporale e rischio idrogeologico: a Milano è ancora allerta meteo Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo giorni di pioggia, anche la prima parte del venerdì si vivrà all'insegna del maltempo a. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) pere idrico a partire dalle ore 21 di giovedì

