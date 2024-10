Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam: orario e dove vedere in tv la finale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Riyadh, 18 ottobre 2024 – La sfida più attesa per la finale del torneo esibizione più ricco della storia. È Sinner-Alcaraz l’atto conclusivo del Six Kings Slam in corso a Riyadh, in Arabia Saudita. Nella prima semifinale di giovedì il numero 1 del mondo ha sconfitto Nole Djokovic in tre set (6-2, 6-7, 6-4): una battaglia durata 2 ore e 27 minuti. D’altronde quando in campo ci sono Jannik e la leggenda serba non è mai una partita banale: "Abbiamo preso seriamente la partita, cercando di dare il nostro meglio – le parole di Sinner al termine della gara –. Ci conosciamo molto bene, conosciamo la forza e la debolezza dell'altro. La mia calma? Contro Djokovic mi sono un po' innervosito, mi capita quando sono stanco. Sono felice di avere un'altra chance sabato. Non mi sento freschissimo ma cercherò di dare il miglior spettacolo possibile per il pubblico". Sport.quotidiano.net - Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam: orario e dove vedere in tv la finale Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Riyadh, 18 ottobre 2024 – La sfida più attesa per ladel torneo esibizione più ricco della storia. Èl’atto conclusivo del Sixin corso a Riyadh, in Arabia Saudita. Nella prima semidi giovedì il numero 1 del mondo ha sconfitto Nole Djokovic in tre set (6-2, 6-7, 6-4): una battaglia durata 2 ore e 27 minuti. D’altronde quando in campo ci sono Jannik e la leggenda serba non è mai una partita banale: "Abbiamo preso seriamente la partita, cercando di dare il nostro meglio – le parole dial termine della gara –. Ci conosciamo molto bene, conosciamo la forza e la debolezza dell'altro. La mia calma? Contro Djokovic mi sono un po' innervosito, mi capita quando sono stanco. Sono felice di avere un'altra chance sabato. Non mi sento freschissimo ma cercherò di dare il miglior spettacolo possibile per il pubblico".

