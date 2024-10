Rugby femminile, Italia sorteggiata con la Francia nel girone dei Mondiali 2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono stati definiti i gironi dei Mondiali 2025 di Rugby femminile, che si disputeranno in Inghilterra: si tratta della prima edizione della rassegna iridata aperta a 16 squadre, che sono state divise in quattro raggruppamenti da quattro squadre. L’Italia, che in sede di sorteggio era inserita in seconda fascia, è stata inserita nel Gruppo D, ed incontrerà la Francia, che faceva parte delle quattro teste di serie. Il raggruppamento delle azzurre è stato completato dal Sudafrica (terza fascia) e dal Brasile (quarta fascia). Nel girone A ci sono le padrone di casa dell’Inghilterra, che se la vedranno con Australia, USA e Samoa, mentre nel girone B si affronteranno Canada, Scozia, Galles e Fiji, infine le campionesse in carica della Nuova Zelanda fanno parte del girone C con Irlanda, Giappone e Spagna. Oasport.it - Rugby femminile, Italia sorteggiata con la Francia nel girone dei Mondiali 2025 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono stati definiti i gironi deidi, che si disputeranno in Inghilterra: si tratta della prima edizione della rassegna iridata aperta a 16 squadre, che sono state divise in quattro raggruppamenti da quattro squadre. L’, che in sede di sorteggio era inserita in seconda fascia, è stata inserita nel Gruppo D, ed incontrerà la, che faceva parte delle quattro teste di serie. Il raggruppamento delle azzurre è stato completato dal Sudafrica (terza fascia) e dal Brasile (quarta fascia). NelA ci sono le padrone di casa dell’Inghilterra, che se la vedranno con Australia, USA e Samoa, mentre nelB si affronteranno Canada, Scozia, Galles e Fiji, infine le campionesse in carica della Nuova Zelanda fanno parte delC con Irlanda, Giappone e Spagna.

