“Prima della fine, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”: proiezione con Ascani (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA – Mercoledì 23 ottobre, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio, si svolge la proiezione del docufilm di Samuele Rossi “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”. Il dibattito che precede la proiezione, in diretta webtv, prevede: l’indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana; l’intervento introduttivo della vice presidente della Camera Anna Ascani (foto); gli interventi di Gianni Cuperlo e del regista Samuele Rossi. L'articolo “Prima della fine, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”: proiezione con Ascani L'Opinionista. Lopinionista.it - “Prima della fine, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”: proiezione con Ascani Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA – Mercoledì 23 ottobre, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio, si svolge ladel docufilm di Samuele Rossi “. Glidi”. Il dibattito che precede la, in diretta webtv, prevede: l’indirizzo di saluto del PresidenteCamera dei Deputati Lorenzo Fontana; l’intervento introduttivovice presidenteCamera Anna(foto); gli interventi di Gianni Cuperlo e del regista Samuele Rossi. L'articolo “, glidi”:conL'Opinionista.

