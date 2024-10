Polonia, i russi fotografano i caccia italiani ad alta quota: il messaggio ai nostri militari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il principale canale social dedicato all’aviazione in russia ha pubblicato fotografie degli Eurofighter e dei piloti dell’Aeronautica scattate dalla cabina di pilotaggio sopra Mosca. Le immagini sarebbero state catturate “nell’area di Kaliningrad”, l’enclave russa situata tra la Polonia e la Bielorussia, che rappresenta un punto cruciale per le tensioni tra il Cremlino e la NATO. Gli aerei intercettori italiani sono equipaggiati con quattro missili aria-aria montati sotto le ali, e uno di essi è dotato di un avanzato pod di ricognizione Reccelite per monitorare il territorio. Thesocialpost.it - Polonia, i russi fotografano i caccia italiani ad alta quota: il messaggio ai nostri militari Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il principale canale social dedicato all’aviazione ina ha pubblicato fotografie degli Eurofighter e dei piloti dell’Aeronautica scattate dalla cabina di pilotaggio sopra Mosca. Le immagini sarebbero state catturate “nell’area di Kaliningrad”, l’enclave russa situata tra lae la Bieloa, che rappresenta un punto cruciale per le tensioni tra il Cremlino e la NATO. Gli aerei intercettorisono equipaggiati con quattro missili aria-aria montati sotto le ali, e uno di essi è dotato di un avanzato pod di ricognizione Reccelite per monitorare il territorio.

