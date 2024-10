Pisa, al Teatro Nuovo domenica alle 17 "Il mago di Oz" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pisa, 18 ottobre 2024 - domenica 20 ottobre alle 17 divertimento assicurato con la prima data in cartellone del Teatro per bambini del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, In scena lo spettacolo "Ozz” tratto da Il mago di Oz di F. L. Baum. Si tratta di un progetto multimediale che unisce Teatro, cinema, videogames e illustrazione animata, tanti linguaggi per provare a raccontare uno dei classici dell'infanzia più importanti della letteratura americana. Si racconta la storia di Dorothy, ragazza del Kansas che improvvisamente, trasportata da un ciclone, si ritrova in un magico e sconosciuto mondo pieno di personaggi improbabili. Dorothy vuole tornare a casa sua e per farlo dovrà superare molte prove scontrandosi con streghe e creature fantastiche ma non sarà sola. Lanazione.it - Pisa, al Teatro Nuovo domenica alle 17 "Il mago di Oz" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 -20 ottobre17 divertimento assicurato con la prima data in cartellone delper bambini deldi, Piazza della Stazione 16, In scena lo spettacolo "Ozz” tratto da Ildi Oz di F. L. Baum. Si tratta di un progetto multimediale che unisce, cinema, videogames e illustrazione animata, tanti linguaggi per provare a raccontare uno dei classici dell'infanzia più importanti della letteratura americana. Si racconta la storia di Dorothy, ragazza del Kansas che improvvisamente, trasportata da un ciclone, si ritrova in un magico e sconosciuto mondo pieno di personaggi improbabili. Dorothy vuole tornare a casa sua e per farlo dovrà superare molte prove scontrandosi con streghe e creature fantastiche ma non sarà sola.

