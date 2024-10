Nuovo palasport troppo basso per le gare internazionali di volley? Polemica Fipav-Comune (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Nuovo palasport di Genova è troppo basso e dunque non ci sarà spazio sufficiente per gare internazionali ufficiali di pallavolo: almeno, questa è la tesi del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi che, intervistato dal Secolo XIX, ha dichiarato che la struttura potrà ospitare solo amichevoli Genovatoday.it - Nuovo palasport troppo basso per le gare internazionali di volley? Polemica Fipav-Comune Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildi Genova èe dunque non ci sarà spazio sufficiente perufficiali di pallavolo: almeno, questa è la tesi del presidente dellaGiuseppe Manfredi che, intervistato dal Secolo XIX, ha dichiarato che la struttura potrà ospitare solo amichevoli

Polemica sul nuovo palasport di Genova : incertezze sulla capacità di ospitare gare internazionali - La questione rimane aperta, con la visita imminente di Manfredi al Palasport per discutere direttamente con le autorità locali, evidenziando la volontà di trovare una soluzione condivisa. La soluzione dell’adeguamento dell’impianto, se confermata, sarebbe essenziale per evitare controversie in futuro e assicurerà a Genova la possibilità di ospitare eventi di portata internazionale. (Gaeta.it)

