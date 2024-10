Napoli al comando della Serie A: Conte soddisfatto del mercato, ma guarda già a gennaio per nuovi innesti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Napoli ha iniziato la stagione in modo eccellente, posizionandosi in testa alla classifica dopo le prime sette giornate di Serie A. Antonio Conte, alla guida dei partenopei, si è dichiarato molto soddisfatto delle operazioni di mercato condotte dalla società di Aurelio De Laurentiis. Nonostante la permanenza di Victor Osimhen, che non è stato ceduto, L'articolo Napoli al comando della Serie A: Conte soddisfatto del mercato, ma guarda già a gennaio per nuovi innesti Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilha iniziato la stagione in modo eccellente, posizionandosi in testa alla classifica dopo le prime sette giornate diA. Antonio, alla guida dei partenopei, si è dichiarato moltodelle operazioni dicondotte dalla società di Aurelio De Laurentiis. Nonostante la permanenza di Victor Osimhen, che non è stato ceduto, L'articoloalA:del, magià aper

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli padrone in Serie A - e altrove? Ecco come stanno andando Premier League - Liga - Bundesliga e Ligue 1 - Sosta per le nazionali agli sgoccioli non solo per l`Italia e la Serie A ma ovviamente anche per gli altri Paesi e per i loro rispettivi campionati.... (Calciomercato.com)

Ultime Notizie Serie A : parla ancora Pogba - Vieri esalta il Napoli - crisi Genoa - le parole di Zangrillo; Roma-Inter - le condizioni di Dovbyk e Zielinski - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Franco Causio : “Le grandi della serie A fanno bene a temere il Napoli di Conte” - Gli è bastata la sua presenza per spostare gli equilibri, è uno che si fa sentire. La lotta scudetto è aperta, ma l’Inter è favorita Alla domanda se si sia già fatto un’idea sulla possibile lotta scudetto, Causio ha risposto: “Innanzitutto va detto che è presto, molto presto. Il fattore Conte e il vantaggio di non giocare le coppe Causio attribuisce gran parte del merito all’effetto ... (Napolipiu.com)