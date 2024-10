Mister Movie | Si vocifera che Billie Eilish si unirà al cast della seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le voci sulla seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith si fanno sempre più insistenti. Dopo il cliffhanger della prima stagione, che ha lasciato i fan con il fiato sospeso, Amazon Studios è al lavoro per trovare i nuovi protagonisti di questa spy story moderna. E tra i nomi più caldi c’è quello di Billie Eilish. Billie Eilish pronta a diventare un’assassina in Mr. & Mrs. Smith 2? La cantante, già apprezzata per la sua interpretazione in “Swarm”, potrebbe infatti calarsi nei panni della Misteriosa Jane Smith. Secondo Deadline, diversi attori di primo piano sono stati presi in considerazione per i ruoli di John e Jane, ma il nome di Billie Eilish sembra essere quello che fa più discutere. Un cambio di guardia o un approccio antologico? La scelta di nuovi protagonisti apre diverse possibilità per la serie. Mistermovie.it - Mister Movie | Si vocifera che Billie Eilish si unirà al cast della seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le voci sulladi Mr.; Mrs.si fanno sempre più insistenti. Dopo il cliffhangerprima, che ha lasciato i fan con il fiato sospeso, Amazon Studios è al lavoro per trovare i nuovi protagonisti di questa spy story moderna. E tra i nomi più caldi c’è quello dipronta a diventare un’assassina in Mr.; Mrs.2? La cantante, già apprezzata per la sua interpretazione in “Swarm”, potrebbe infatti calarsi nei panniiosa Jane. Secondo Deadline, diversi attori di primo piano sono stati presi in considerazione per i ruoli di John e Jane, ma il nome disembra essere quello che fa più discutere. Un cambio di guardia o un approccio antologico? La scelta di nuovi protagonisti apre diverse possibilità per la serie.

