Mike, la serie su Bongiorno alla Festa del Cinema di Roma

Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Mike, la miniserie in due puntate che racconta la vita e la carriera in televisione di Mike Bongiorno. Diretta da Giuseppe Bonito e tratta dall'autobiografia La versione di Mike uscita nel 2007, due anni prima della morte del presentatore, arriverà su Rai 1 in prima serata il 21 e il 22 ottobre per un doppio appuntamento consecutivo. Partendo dagli anni giovanili, si snoderà fra il lato professionale e privato dell'icona della tivù italiana, raccontando la relazione accanto alla moglie Daniela Zuccoli, fedele compagna per quasi 50 anni. Accanto a tutti i personaggi realmente esistiti, ce n'è anche uno di fantasia: il giornalista Sebastiano Sampieri che, con la sua fittizia intervista al protagonista, permette di ripercorrere gli eventi più significativi della sua vita.

