Medioriente, Hamas cerca un nuovo leader dopo la morte di Sinwar: chi sono i candidati

(Di venerdì 18 ottobre 2024)è alla ridi uncapo.ladelpolitico Ismail Haniyeh e della ‘primula rossa’ di Gaza Yahya, l’organizzazione palestinese è chiamata a nominare un successore. Le opzionidiverse e, come ricostruito dal Times of Israel, passano da figure più operative ad altre più politiche. Di seguito i principali. MohammadClasse 1975, noto come il fratello Yahyanel campo profughi di Khan Younis, è un comandante anziano dell’ala militare di. È rito per azioni terroristiche contro Israele, negli anni novanta è stato incarcerato nelle prigioni dello Stato ebraico per nove mesi e ha trascorso altri tre anni in una prigione dell’Autorità nazionale palestinese a Ramallah, da cui è fuggito nel 2000.