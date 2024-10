Maltempo in Italia: piogge intense e esondazioni colpiscono il Nord e il Centro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un forte Maltempo sta affliggendo l’Italia, portando a condizioni meteorologiche avverse che si estendono a gran parte del territorio. Le forti piogge e i temporali stanno causando non solo disagi nella circolazione, ma anche gravi rischi per la sicurezza pubblica a causa dell’esondazione di fiumi e dell’evacuazione di residenti. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando costantemente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione. Area perturbata di origine atlantica colpisce l’Italia Attualmente, una vasta area perturbata di origine atlantica ha portato Maltempo su tutto il Paese. La situazione meteorologica, caratterizzata da diffuse precipitazioni e forti temporali, persisterà anche nei prossimi giorni. Gaeta.it - Maltempo in Italia: piogge intense e esondazioni colpiscono il Nord e il Centro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un fortesta affliggendo l’, portando a condizioni meteorologiche avverse che si estendono a gran parte del territorio. Le fortie i temporali stanno causando non solo disagi nella circolazione, ma anche gravi rischi per la sicurezza pubblica a causa dell’esondazione di fiumi e dell’evacuazione di residenti. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando costantemente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione. Area perturbata di origine atlantica colpisce l’Attualmente, una vasta area perturbata di origine atlantica ha portatosu tutto il Paese. La situazione meteorologica, caratterizzata da diffuse precipitazioni e forti temporali, persisterà anche nei prossimi giorni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - per le forti piogge cede un palazzo : famiglie evacuate - La situazione è critica anche a Castellammare di Stabia, dove si sono verificati allagamenti diffusi. Il maltempo che ha colpito Napoli e l’intera regione Campania fin dalle prime ore di questa mattina continua a causare danni significativi. . La pioggia incessante sta causando disagi anche in altre località della Campania, in particolare nella Penisola Sorrentina. (Caffeinamagazine.it)

Torna il maltempo su Bari e provincia : allerta per piogge e temporali - La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla per maltempo, su Bari e provincia, valida dalle 14 del 18 ottobre e per le successive 20 ore. Previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi... (Baritoday.it)

Maltempo in arrivo : piogge torrenziali e temporali colpiranno l'Italia nel weekend - leggi tutto . Calabria e Sicilia saranno le più colpite, con un rischio concreto di nubifragi. Nel fine settimana, la situazione peggiorerà soprattutto nelle regioni meridionali, dove si prevedono fenomeni temporaleschi intensi. Le temperature subiranno una leggera flessione, con massime comprese tra 19 e 21 gradi. (Abruzzo24ore.tv)