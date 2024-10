Dilei.it - Laura Pausini e Paola Cortellesi, elegantissime e in total black per la sfilata Armani

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Alladi Giorgioa New York,hanno catturato l’attenzione con due impeccabili look, incarnando l’eleganza in tutta la sua essenza. In un evento costellato di star internazionali, le due icone italiane hanno saputo imporsi come protagoniste assolute, sfoggiando outfit che hanno celebrato con classe la maestria sartoriale senza tempo del celebre designer., sobria e sofisticata in velluto neroha scelto un abito lungo nero, un modello strapless essenziale, che ha sottolineato la sua innata raffinatezza. Da sempre fan del marchio, l’attrice e regista indossa spesso creazioni firmate, come dimostrato anche in occasione dei David di Donatello 2024, dove aveva stupito con un look scintillante tempestato di paillettes.