 La Federico II celebra i suoi 800 anni anche a New York nel più antico ateneo laico del mondo

Nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla fondazione, l'Università degli Studi di Napoli Federico II lancia un nuovo programma di internazionalizzazione, partendo da New York, capitale della finanza e dell'innovazione, dove l'ateneo ha una sede dislocata. Il 22 e 23 ottobre presso il Tata Center, nella Roosevelt Island, NYC, l'ateneo federiciano incontrerà la comunità scientifica ed il mondo imprenditoriale. Una due giorni che mira soprattutto a presentare su un palcoscenico globale l'offerta formativa e le attività di ricerca. Al tempo stesso la conferenza punterà a consolidare rapporti di collaborazione con le realtà universitarie di New York e della East Coast. In programma, anche, una sezione dedicata al tema del trasferimento tecnologico e dell'open innovation.

L’università Federico II celebra 800 anni di storia con un nuovo programma internazionale a New York - Questi partenariati non solo amplificano il raggio d’azione della ricerca accademica, ma promuovono anche l’innovazione e la crescita economica, contribuendo a un ecosistema imprenditoriale dinamico. “Attiviamo concretamente la nostra sede a New York nel complesso del Tata Center di Cornell Tech,” ha dichiarato Lorito, sottolineando la volontà dell’ateneo di ampliare le prospettive internazionali ... (Gaeta.it)