Gaeta.it - I dettagli del fermo e la perquisizione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Arresto a Bordighera: giovane di diciotto anni trovato in possesso di cocaina durante controllo dei Carabinieri Le operazioni delle forze dell’ordine continuano a essere incessanti nella lotta contro lo spaccio di droga in Liguria. Nella serata di ieri, un intervento dei Carabinieri della Stazione di Bordighera, in collaborazione con quelli di Ventimiglia, ha portato all’arresto di un ragazzo di diciotto anni, originario di Firenze e senza precedenti penali. Il giovane è stato sorpreso durante un controllo stradale e trovato in possesso di sostanze stupefacenti, a dimostrazione della presenza dei traffici illeciti nella regione. Il controllo è avvenuto intorno alle 18 di ieri sera, quando una pattuglia della Stazione di Bordighera ha fermato l’automobile del ragazzo mentre percorreva via Romana.