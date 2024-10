Gqitalia.it - I 12 film di Francis Ford Coppola più belli, tra capolavori, flop da rivalutare e qualche sorpresa

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Al cinema dal 16 ottobre, dopo l’anteprima in pre-apertura alla Festa del cinema di Roma, Megalopolis è l'ultimodi, un progetto che il regista e sceneggiatore aveva cominciato a concepire addirittura dai tempi di Apocalypse Now. Si tratta di una buona occasione per ripercorrerne la sua carriera tormentata. Un'altalena tra successi commerciali,cult e terribili. Sotto i 12 titoli più interessanti firmati di questo maestro, dai più noti a quelli che vale la pena di ripescare, in ordine cronologico, dal più recente al più datato. Un’altra giovinezza (2007) YOUTH WITHOUT YOUTH, Tim Roth, Matt Damon, 2007.