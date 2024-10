Gli uffici del Comune a Ponticelli riapriranno: ok ai lavori di ristrutturazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli uffici erano stati chiusi a maggio 2023 a seguito di problemi strutturali. Il progetto esecutivo della Giunta consentirà di intervenire sull'impiantistica. Fanpage.it - Gli uffici del Comune a Ponticelli riapriranno: ok ai lavori di ristrutturazione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Glierano stati chiusi a maggio 2023 a seguito di problemi strutturali. Il progetto esecutivo della Giunta consentirà di intervenire sull'impiantistica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Commissariato di Milazzo - gli uffici trasferiti nel comune vicino - Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo lascia temporaneamente l’ubicazione di via Municipio nr. 1 per trasferirsi nella sede distaccata di San Filippo del Mela, in corso Garibaldi n. 432 ed in via Roma n. 33.Gli uffici sono già operativi, pronti allo svolgimento di tutte le previste... (Messinatoday.it)

Impegno Comune sul piano assunzioni : "A Fossacesia costretti ad assumere - l'alternativa è chiudere gli uffici" - “C'è poco da vantarsi sulle nuove assunzioni. Ormai il Comune di Fossacesia, perennemente sotto organico con il sindaco Di Giuseppantonio, è costretto ad assumere perché l'alternativa è chiudere gli uffici”. Il gruppo consiliare Impegno Comune stigmatizza così l'annuncio dell'amministrazione... (Chietitoday.it)

Affidi facili - c?è un nuovo blitz. Gli inquirenti altre due volte in Comune a Pesaro (e negli uffici di Vimini) - PESARO Inchiesta affidi facili: a volte ritornano. E ieri gli inquirenti si sono ripresentati in Comune per un secondo round di perquisizioni. Dopo il blitz di giovedì scorso con i sequestri... (Corriereadriatico.it)