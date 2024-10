De Maggio estasiato da Conte: “Tra i primi tre al mondo con Ancelotti e Guardiola” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il direttore di Kiss Kiss Napoli elogia il lavoro dell’allenatore e ricorda le sfide affrontate dal Napoli in un momento critico della stagione. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha recentemente espresso il suo apprezzamento per il lavoro di Antonio Conte durante la trasmissione Radio Goal. Le sue parole non sono passate inosservate, sottolineando come l’allenatore abbia trasformato la situazione critica del Napoli in un periodo di successi. “Quando Conte è arrivato, il Napoli era decimo e subiva ben 48 gol. In quel momento, c’erano malumori tra giocatori chiave come Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka. Persino la situazione di Osimhen era delicata e Ostigard desiderava lasciare il club,” ha dichiarato De Maggio, evidenziando le sfide che l’allenatore ha affrontato. Napolipiu.com - De Maggio estasiato da Conte: “Tra i primi tre al mondo con Ancelotti e Guardiola” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il direttore di Kiss Kiss Napoli elogia il lavoro dell’allenatore e ricorda le sfide affrontate dal Napoli in un momento critico della stagione. Valter De, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha recentemente espresso il suo apprezzamento per il lavoro di Antoniodurante la trasmissione Radio Goal. Le sue parole non sono passate inosservate, sottolineando come l’allenatore abbia trasformato la situazione critica del Napoli in un periodo di successi. “Quandoè arrivato, il Napoli era decimo e subiva ben 48 gol. In quel momento, c’erano malumori tra giocatori chiave come Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka. Persino la situazione di Osimhen era delicata e Ostigard desiderava lasciare il club,” ha dichiarato De, evidenziando le sfide che l’allenatore ha affrontato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgio Porrá a KissKiss Napoli : “In questo Napoli rivedo il lavoro fatto da Conte alla Juve nel 2011” - net. . nalista di Sky a KissKiss Napoli: “Lukaku è una garanzia, un bomber capace di prendersi la squadra sulle spalle” Giorgio Porrà, giornalista Sky, ha … L'articolo Giorgio Porrá a KissKiss Napoli: “In questo Napoli rivedo il lavoro fatto da Conte alla Juve nel 2011” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Kiss Kiss Napoli : “Possibili sorprese last minute per Mario Rui e Ngonge” - . De Maggio ha sottolineato che le trattative sono in fermento, con il mercato turco che potrebbe riservare sorprese per i due giocatori. Per quanto riguarda l’addio di Victor Osimhen, De Maggio ha elogiato la strategia del direttore sportivo azzurro Manna e dell’intermediario Gardi. com. “Il Napoli s’è esposto sul mercato con 140 milioni di euro spesi e ci sta che non si sia potuto sporgere ... (Napolipiu.com)

KISS KISS – Clamoroso in casa Napoli - Mario Rui rifiuta cinque offerte! Possibile rottura con l’agente - Il terzino del Napoli Mario Rui ha declinato diverse proposte, inclusa quella del Nizza: tensione crescente con il suo procuratore. Con il mercato ancora aperto in alcune nazioni, resta da vedere se ci sarà un colpo di scena che possa risolvere questo intricato nodo di mercato. com. Il riferimento al “caso Demme” è significativo: Diego Demme, altro giocatore del Napoli, si è trovato in una ... (Napolipiu.com)