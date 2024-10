Città invasa dall'immondizia, sindaco sotto tiro: "Si dimetta subito" | FOTO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un grido di allerta arriva dal dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, Antonio Belli, che denuncia il perdurante stato di degrado che affligge la Città di Mondragone. Le segnalazioni delle problematiche locali sembrano cadere nel vuoto, mentre il sindaco Giuseppe Lavanga continua a mantenere Casertanews.it - Città invasa dall'immondizia, sindaco sotto tiro: "Si dimetta subito" | FOTO Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un grido di allerta arriva dal dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, Antonio Belli, che denuncia il perdurante stato di degrado che affligge ladi Mondragone. Le segnalazioni delle problematiche locali sembrano cadere nel vuoto, mentre ilGiuseppe Lavanga continua a mantenere

La segnalazione - Via del Carbonaro invasa dalle erbacce : spuntano i cartelli dei cittadini - Fabio Lisi arriva fino all'Università. In questi giorni sono apparsi due cartelli con la scritta: Via del carbonaro Tagliate le erbacce e pulite. C'è un angolo di Frosinone, nel cuore del centro storico, che è completamente abbandonato stiamo parlando di Via dal Carbonaro che dalla scalinata Gen. . (Frosinonetoday.it)

Violento nubifragio - città sommersa e spiaggia invasa dall’acqua (VIDEO) - Un violento nubifragio ha colpito nella mattinata di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, la Romagna, nello specifico la città di Rimini. “Praticamente l’acqua non scende nelle fogne. È piovuto anche all’interno del Tribunale, come mostrano alcune immagini postate sui social. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Hostess muore in aereo davanti a tutti: cosa è successo a ... (Tvzap.it)

La città invasa da barchette fucsia - cosa sono. "Ci sono tante escort da riempire le piazze - ma zero diritti" - Sono apparse nella giornata di mercoledì (18 settembre) in piazza Cavour, Fontana dei 4 Cavalli, piazza dei Sogni e nello specchio d'acqua di piazza Malatesta. . Durante le scorse ore, nei luoghi simbolo della città, hanno fatto capolino centinaia di barchette color fucsia. Sopra alle barchette di. (Riminitoday.it)