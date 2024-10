Cinema, il 19 ottobre sarà annunciato il presidente della Giuria del Premio Film Impresa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - L'avvicinamento alla III edizione del Premio Film Impresa 2025 di Unindustria inizierà ufficialmente durante il talk 'Il Cinema come Industria' l'evento ospitato presso lo spazio Lazio Terra di Cinema' della Regione Lazio- AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma. Il 19 ottobre dalle ore 16.15 verrà infatti reso noto il prossimo presidente della Giuria d'onore e lanciato ufficialmente il nuovo regolamento che permetterà alle imprese di partecipare all'attesissimo appuntamento del 2025. Il nuovo bando di partecipazione partirà proprio il 19 ottobre e terminerà il 31 gennaio 2025. I Film saranno selezionati dallo staff della direzione artistica e poi valutati da una Giuria di esperti e professionisti del mondo del Cinema e dell'industria che assegnerà i premi per ogni categoria presente nella prossima edizione. Liberoquotidiano.it - Cinema, il 19 ottobre sarà annunciato il presidente della Giuria del Premio Film Impresa Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - L'avvicinamento alla III edizione del2025 di Unindustria inizierà ufficialmente durante il talk 'Ilcome Industria' l'evento ospitato presso lo spazio Lazio Terra diRegione Lazio- AuditoriumArte, Auditorium ParcoMusica, nell'ambitoFesta deldi Roma. Il 19dalle ore 16.15 verrà infatti reso noto il prossimod'onore e lanciato ufficialmente il nuovo regolamento che permetterà alle imprese di partecipare all'attesissimo appuntamento del 2025. Il nuovo bando di partecipazione partirà proprio il 19e terminerà il 31 gennaio 2025. Isaranno selezionati dallo staffdirezione artistica e poi valutati da unadi esperti e professionisti del mondo dele dell'industria che assegnerà i premi per ogni categoria presente nella prossima edizione.

Cinema - il 19 ottobre sarà annunciato il presidente della Giuria del Premio Film Impresa - L'avvicinamento alla III edizione del Premio Film Impresa 2025 di Unindustria inizierà ufficialmente durante il talk 'Il Cinema come Industria' l'evento ospitato presso lo spazio Lazio Terra di Cinema' della Regione Lazio- AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. (Sbircialanotizia.it)

Margherita Vicario riceverà il Premio Millennial Visionaria - la consegna durante la Festa del Cinema di Roma 2 - La regista di Gloria!, Margherita Vicario, riceverà il Premio Millennial Visionaria. e il critico cinematografico Fabio Ferzetti. La cerimonia di premiazione della regista di Gloria! si terrà giovedì 24 ottobre alle 18 presso lo spazio della Regione Lazio all'interno della Festa del Cinema di Roma. Parteciperanno alla cerimonia di premiazione il regista Pappi Corsicato, l'attrice Sara Mafodda, ... (Movieplayer.it)

Festa del Cinema di Roma : il 27 ottobre la presentazione del Premio Futura - Spazio Lazio Terra di Cinema - SPAZIO LAZIO TERRA DI CINEMA della REGIONE LAZIO – AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, Roma 1º PREMIO FUTURA Bando per lo Sviluppo di Sceneggiature Italo-Iberoamericane 2024 Si terrà il 27 ottobre alle ore 11. Per maggiori informazioni: https://lanuevaola. Le date di apertura e chiusura del bando, assieme a tutte le informazioni necessarie per partecipare, saranno annunciate ... (Romadailynews.it)