Iodonna.it - Bagno giapponese o marocchino? Relax è la parola d'ordine nei weekend d'autunno!

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La vasca daè cool: è uno “spazio” di bellezza da vivere e da mostrare. Persino sui social network. Come fanno le celeb. È qui, infatti, che è possibile isolarsi, rilassarsi, prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana. Bastano dei piccoli accorgimenti per trasformare il momento delin una vera e propria spa. Che piace, e molto: come conferma Pinterest, le ricerche a tema bath e bodycare sono in aumento addirittura del 1.025%.