Alla scoperta del mito Walter Chiari Le barzellette diventano inquietudine

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Solo a sentire il nome, si apre una specie di frattura spazio-temporale. E ci si ritrova all’improvviso in un’Italia che fu. In bianco e nero. Tutti stipati a casa del vicino, che magari ti sta pure antipatico ma è l’unico del caseggiato che ha la tv. Per guardare insieme il Varietà della Rai. Colche racconta le. Perché all’epoca leandavano tantissimo, mica erano esclusiva del nonno durante i pranzi di Natale. Ecco:. Figura complessa dietro quel diluvio di sorrisi e giacche scure. Con un fisico che non poteva che fare l’attore. O magari il soldato, nella Decima Mas, verso la fine del conflitto. Ma, si sa, il teatro si nutre di contraddizioni. Specie le scritture più belle. Come quella di Francesca Sangalli.