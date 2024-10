Teatro Arbostella, Sasà Palumbo porta in scena "Sole all'improvviso" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue con grande successo la stagione del Teatro Arbostella "Gino Esposito", che vede come secondo appuntamento in cartellone l’attesissima commedia Sole all’improvviso, scritta, diretta e interpretata da Sasà Palumbo. L'attore, volto noto e apprezzato della compagnia ACIS il Sipario di Napoli Salernotoday.it - Teatro Arbostella, Sasà Palumbo porta in scena "Sole all'improvviso" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue con grande successo la stagione del"Gino Esposito", che vede come secondo appuntamento in cartellone l’attesissima commediaall’, scritta, diretta e interpretata da. L'attore, volto noto e apprezzato della compagnia ACIS il Sipario di Napoli

Teatro Arbostella - è il turno di Sasà Palumbo : arriva l’esilarante ed emozionante “Sole all’improvviso” - . In scena oltre al già citato Sasà Palumbo, ci saranno Vincenzo Cuomo – Elisabetta Fulgione – Gianni Palumbo – Sara Palumbo – Lucia Giugliano – Alberto Pagliarulo. Antonio a quel punto si rifiuta. Una pièce dei giorni nostri dove viene trattato con leggerezza ma anche con emotività uno dei temi più scottanti del nostro territorio. (Zon.it)

Teatro Arbostella - è il turno di Sasà Palumbo : arriva l’esilarante ed emozionate “Sole all’improvviso” - Palumbo con la sua compagnia ACIS il Sipario di Napoli si cimenterà, per i prossimi tre week-end, in uno dei suoi testi con il quale ha avuto tanti riconoscimenti in ambito nazionale. Perché dovrebbe riconoscerla? Che gli frega di questa ragazzina di cui non ricorda nemmeno il volto della madre? Ma in ballo c’è una eredità di 2 milioni di euro a cui Sole, affidata alla morte della madre ad una ... (Anteprima24.it)

