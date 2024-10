Lanazione.it - Racconti di sport a Zenzero Fest “Sparwasser. l’eroe che tradi’”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Una storia che va oltre lo, quella raccontata da Giovanni Tosco, giornalista di “Tutto”, nel suo libro “che tradì” (Minerva Edizioni), protagonista domenica 20 ottobre del terzo appuntamento di. Amburgo, 22 giugno 1974, Mondiale di calcio. Per la prima e ultima volta si sfidano le Nazionali della Germania Occidentale e della Germania Orientale. Non è soltanto una partita: è il confronto tra due realtà che erano e saranno unite, ma che per mezzo secolo rappresenteranno le facce tragicamente opposte di una stessa medaglia. La Germania Occidentale è la grande favorita, ma al 78’ Jürgenriceve palla, si libera di due avversari e poi effettua un tiro forte e preciso che supera il portiere Maier. La Germania Orientale passa in vantaggio e il risultato non cambierà.