Prevenzione dell'ictus cerebrale, ai portici di Palazzo Gotico screening gratuiti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre torna l'appuntamento con la Prevenzione all'ictus cerebrale a cura dell'associazione Alice. Dalle 8.30 alle 12.30 sotto i portici di Palazzo Gotico a Piacenza saranno presenti i professionisti medici, infermieri e fisioterapisti di Neurologia dell'ospedale di Piacenza, al fianco

