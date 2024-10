Omicidio Vannini, all’asta la villetta dei Ciontoli dove avvenne il delitto (Di giovedì 17 ottobre 2024) È finita all’asta giudiziaria la villetta di Ladispoli, di proprietà della famiglia Ciontoli dove a maggio del 2015 avvenne l’Omicidio di Marco Vannini, per cui Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere per Omicidio volontario insieme alla moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina condannati a nove anni e quattro mesi di carcere per concorso anomalo in Omicidio volontario. L’annuncio è apparso su un famoso portale di compravendite immobiliari che fissa la base d’asta a 157.500 euro. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse il ricavato andrà alla famiglia Vannini per il risarcimento. Lapresse.it - Omicidio Vannini, all’asta la villetta dei Ciontoli dove avvenne il delitto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È finitagiudiziaria ladi Ladispoli, di proprietà della famigliaa maggio del 2015l’di Marco, per cui Antonioè stato condannato a 14 anni di carcere pervolontario insieme alla moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina condannati a nove anni e quattro mesi di carcere per concorso anomalo involontario. L’annuncio è apparso su un famoso portale di compravendite immobiliari che fissa la base d’asta a 157.500 euro. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse il ricavato andrà alla famigliaper il risarcimento.

