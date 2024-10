“Natale fuori orario”, 20 anni di concerti per le feste di Vinicio Capossela (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tra road movie e film-concerto. Alla Festa del cinema di Roma 2024 (sezione Freestyle), Natale fuori Orario è un documentario travestito da film che rende omaggio alla lunga tradizione, cominciata nel 1999, dei «concerti per le feste» di Vinicio Capossela al fuori Orario, storico locale affacciato ai binari della ferrovia a Taneto di Gattatico (Reggio Emilia). Da allora, ogni dicembre l’evento si ripete con concerti strabordanti grazie ai quali si è creata una comunità e una tradizione, e Natale fuori Orario ne celebra il mito con le riprese di Gianfranco Firriolo durante i concerti dal 2007 al 2023. Così come il prossimo disco di Vinicio, SCIUSTEN feste N. 1965, in uscita il 25 ottobre (Warner Music Italy). “Natale fuori orario”. (La Cùpa srl/Verdiana srl) Leggi anche › Vinicio Capossela: «Canto la gratitudine. Iodonna.it - “Natale fuori orario”, 20 anni di concerti per le feste di Vinicio Capossela Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tra road movie e film-concerto. Alla Festa del cinema di Roma 2024 (sezione Freestyle), NataleOrario è un documentario travestito da film che rende omaggio alla lunga tradizione, cominciata nel 1999, dei «per le» dialOrario, storico locale affacciato ai binari della ferrovia a Taneto di Gattatico (Reggio Emilia). Da allora, ogni dicembre l’evento si ripete constrabordanti grazie ai quali si è creata una comunità e una tradizione, e NataleOrario ne celebra il mito con le riprese di Gianfranco Firriolo durante idal 2007 al 2023. Così come il prossimo disco di, SCIUSTENN. 1965, in uscita il 25 ottobre (Warner Music Italy). “Nataleorario”. (La Cùpa srl/Verdiana srl) Leggi anche ›: «Canto la gratitudine.

‘Natale fuori orario’ - un “documentario travestito da film” per Vinicio Capossela - Da allora l’artista ha continuato ogni dicembre a dare vita a concerti strabordanti, che hanno glorificato la festa e l’hanno realizzata. Il film è ambientato nel Natale 2047. Il Mago, il Gigante e il Cantante, alle soglie della fine del mondo, decidono di tornare al club “stazione” che li ha visti protagonisti per tanti show natalizi: il Fuori Orario e rinnovare per l’ultima volta il loro ... (Lopinionista.it)

“Natale fuori orario” - il film scritto da e con Vinicio Capossela - giovedì 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma - NATALE FUORI ORARIO, il nuovo film di Gianfranco Firriolo scritto da Vinicio Capossela, viene presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle giovedì 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Olimpico. Racconta Capossela. 1965, in uscita il 25 ottobre per Warner Music Italy, e in questo film documentario costruito sulle riprese effettuate da Gianfranco Firriolo durante i concerti per le ... (Romadailynews.it)

“Natale Fuori orario” : Vinicio Capossela alla festa del Cinema di Roma - Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post “Natale Fuori orario”: Vinicio Capossela alla festa del Cinema di Roma appeared first on Amica. . Una storia che ha ispirato l’ultimo disco di Capossela, Sciusten feste N. 1965. (askanews) – Un film documentario che racconta la celebrazione di un rito delle feste: i concerti che ogni dicembre da 25 anni Vinicio Capossela tiene al Fuori Orario, storico ... (Amica.it)