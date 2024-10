Medici assenteisti a Forlì: a casa o in giro invece che al lavoro, indagati dieci camici bianchi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Forlì, 17 ottobre 2024 – invece di essere al lavoro in guardia medica, erano a casa oppure altrove, oppure si presentavano con ore di ritardo. dieci Medici nei guai per assenteismo. Le perquisizioni sono state eseguite all’alba dalla Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica di Forli’ a carico di altrettanti camici bianchi che hanno svolto servizio appunto alla guardia medica di Forlì. I Medici, al momento, sono indagati per truffa, reati di falso ed interruzione di pubblico servizio. Le indagini sono state avviate a seguito di un esposto dell’azienda sanitaria in cui si dava conto che numerosi utenti avevano segnalato “mancate risposte” e di non aver ricevuto alcuna assistenza. Ilrestodelcarlino.it - Medici assenteisti a Forlì: a casa o in giro invece che al lavoro, indagati dieci camici bianchi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 –di essere alin guardia medica, erano aoppure altrove, oppure si presentavano con ore di ritardo.nei guai per assenteismo. Le perquisizioni sono state eseguite all’alba dalla Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica di Forli’ a carico di altrettantiche hanno svolto servizio appunto alla guardia medica di. I, al momento, sonoper truffa, reati di falso ed interruzione di pubblico servizio. Le indagini sono state avviate a seguito di un esposto dell’azienda sanitaria in cui si dava conto che numerosi utenti avevano segnalato “mancate risposte” e di non aver ricevuto alcuna assistenza.

I medici, al momento, sono indagati per truffa, reati di falso ed interruzione di pubblico servizio. Per acquisire ulteriori elementi e verificare le eventuali reciproche coperture tra gli indagati, la Procura della Repubblica ha disposto le perquisizioni degli indagati che sono state eseguite in contemporanea con la collaborazione anche del Commissariato di Cesena, della Squadra Mobile della ...

