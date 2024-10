Lanazione.it - Lsct in allarme. Marina del Canaletto: bonifica e dragaggi sono ancora al palo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La Spezia, 17 ottobre 2024 – Non solo le vicende del molo crociere, che hanno portato le compagnie unite in Scct a lanciare l’. È un’insoddisfazione diffusa quella sui ritardi con cui l’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale sta portando avanti i delicati temi del livellamento e dei. Un malcontento che pare aver raggiunto anche i piani alti dell’edificio di viale San Bartolomeo, laddove i vertici diguardano con preoccupazione i ritardi accumulati dall’autorità di via del Molo circa le attività propedeutiche allo sviluppo dei lavori che porteranno alla realizzazione del nuovo terminal Ravano al. Il famoso cronoprogramma che aveva sancito la ’pace’ tra la società del gruppo Contship e l’Ap spezzina, rilanciando il forte investimento del terminalista, sarebbe di fatto già ’sballato’.