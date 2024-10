LIVE Perugia-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta umbra per le campionesse d’Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Conegliano, match valido per l’anticipo della tredicesima giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025. Il Campionato più bello e competitivo al Mondo sta ormai entrando nel vivo, questa sera le campionesse d’Italia se la vedranno con una delle neo-promosse. Le Pantere, abituate a dominare la scena nazionale e internazionale negli ultimi anni, sono partite con il turbo anche in questa stagione: Wolosz e compagne si sono imposte nella finale della Supercoppa Italiana contro Milano (3-2) e hanno ben impressionato nelle prime due uscite in Campionato contro Busto Arsizio e Talmassons. Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta umbra per le campionesse d’Italia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per l’anticipo della tredicesima giornata della Serie A di2024-2025. Il Campionato più bello e competitivo al Mondo sta ormai entrando nel vivo, questa sera lese la vedranno con una delle neo-promosse. Le Pantere, abituate a dominare la scena nazionale e internazionale negli ultimi anni, sono partite con il turbo anche in questa stagione: Wolosz e compagne si sono imposte nella finale della Supercoppa Italiana contro Milano (3-2) e hanno ben impressionato nelle prime due uscite in Campionato contro Busto Arsizio e Talmassons.

LIVE Galatasaray-Roma - Champions League calcio femminile in DIRETTA : servono punti in Turchia - Attenzione però, vietato sottovalutare la forza e lo spirito di rivalsa delle giallorosse, ferite dopo la caduta (tra mille polemiche) contro la Juventus. 45. L’impegno col Galatasaray non è sottovalutabile e rappresenta un test da superare a pieni voti, per aumentare notevolmente le chance di qualificazione ai quarti. (Oasport.it)

LIVE – Perugia-Conegliano : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 17 ottobre al Pala Barton di Perugia. La formazione neopromossa guidata da Andrea Giovi, dopo aver conquistato il primo punto contro Vallefoglia, vuole sfruttare il campo di casa per ben figurare e provare così a mettere in difficoltà le Campionesse d’Italia e d’Europa. (Sportface.it)

LIVE Milano-Chieri 3-1 - A1 volley femminile in DIRETTA : le lombarde vincono una sfida complessa e volano in classifica! - 23-13 Ace di Orro, nove punti per lei. 14-17 Muro di Anthouli su Daalderop. 16-15 Pallonetto da seconda linea di Cazaute. 20:29 Milano risponde con: Orro, Cazaute, Sylla, Daalderop, Heyrman, Danesi e Fukudome. 19-18 Cazaute gioca sulle mani alte del muro. 6-6 Pallonetto in fast per Alberti. 1-1 Omoruyi mette a segno il suo diciottesimo punto. (Oasport.it)