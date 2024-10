Panorama.it - L’alluvione annunciata

(Di giovedì 17 ottobre 2024) I governatori piddini dell’Emilia Romagna degli ultimi 15 anni devono essersi sentiti un po’ come Luigi XV quando alla marchesa di Pompadour diceva sprezzante: «Après moi, le déluge», «Dopo di me, il diluvio». E le déluge è effettivamente arrivato con le inondazioni del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024 che hanno provocato danni per oltre 12 miliardi di euro e 17 vittime. Una intera regione sommersa dall’acqua e travolta dalle frane, malgrado la Regione (con la «r» maiuscola in questo caso) ben sapesse i rischi che si annidavano lungo i greti di fiumi all’apparenza tranquilli e dietro le nuvole scure che si addensavano all’orizzonte, soprattutto nel territorio ravennate, uno dei più colpiti dalle alluvioni.