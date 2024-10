Droga a Bologna, come funziona lo spaccio in zona stazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 - Ancora arresti e denunce nella zona di piazza XX Settembre e del parco della Montagnola, nell'ambito del rafforzamento dei controlli disposto nelle scorse settimane per il contrasto alla microcriminalità . Ieri gli agenti hanno arrestato quattro stranieri per detenzione ai fini di spaccio, e altri due sono stati denunciati per lo stesso reato. spaccio spacciatori Droga I primi arresti sono stati eseguiti dagli agenti in borghese della Mobile, che a partire dalle 13 sono stati impegnati in un servizio in Montagnola. I poliziotti hanno visto tre ragazzi stranieri che confabulavano tra loro vicino all'autostazione, poi uno dei tre si è staccato dal gruppetto per incontrare, poco distante, un ragazzo italiano, a cui ha ceduto della Droga in cambio di denaro, per poi tornare dagli altri due complici. Ilrestodelcarlino.it - Droga a Bologna, come funziona lo spaccio in zona stazione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 - Ancora arresti e denunce nelladi piazza XX Settembre e del parco della Montagnola, nell'ambito del rafforzamento dei controlli disposto nelle scorse settimane per il contrasto alla microcriminalità . Ieri gli agenti hanno arrestato quattro stranieri per detenzione ai fini di, e altri due sono stati denunciati per lo stesso reato.spacciatoriI primi arresti sono stati eseguiti dagli agenti in borghese della Mobile, che a partire dalle 13 sono stati impegnati in un servizio in Montagnola. I poliziotti hanno visto tre ragazzi stranieri che confabulavano tra loro vicino all'auto, poi uno dei tre si è staccato dal gruppetto per incontrare, poco distante, un ragazzo italiano, a cui ha ceduto dellain cambio di denaro, per poi tornare dagli altri due complici.

