Detrazioni fiscali cosa cambia per 28 milioni di contribuenti toscani

Detrazioni fiscali, cosa cambia per 2,8 milioni di contribuenti toscani (Di giovedì 17 ottobre 2024) Detrazioni più alte per le famiglie con più figli e a reddito più basso. Chi rischia di essere svantaggiato. Tutte le novità

Tria : "La Manovra? Giorgetti tiene i conti in ordine. Avrei tagliato più bonus e detrazioni fiscali" - "Fare grosse operazioni serve a poco. Anzi, è un bene che nelle ultime Finanziarie ci siano stati pochi imprevisti rispetto al percorso stabilito dal piano strutturale di bilancio. E' chiaro che qu...

Detrazioni - ecco i maxi-tagli : riduzione di 7 - 5 miliardi sugli sconti fiscali. Statali - dirigenti Pa senza concorso - Per ottenere dall?Europa la possibilità di spalmare il rientro dal deficit in sette anni invece che in quattro, l?Italia ha presentato un nuovo programma di riforme e di interventi...

Detrazioni fiscali in Manovra legate al quoziente familiare - chi resta escluso - 000 euro, destinata all'acquisto di beni di prima necessità. 000 euro. 000 euro; bonus asilo, sarà rafforzato con un incremento fino a 3. Questa riforma si inserisce anche in un tentativo di equità fiscale, ma, come sempre, rischia di non essere totalmente equa nei confronti di tutte le categorie di contribuenti.