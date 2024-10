Bce sorprende i mercati | nuovo taglio dei tassi di interesse dello 025%

Bce sorprende i mercati: nuovo taglio dei tassi di interesse dello 0,25% (Di giovedì 17 ottobre 2024) La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha sottolineato che ogni decisione da ora in poi sarà presa a seconda dei dati a disposizione; "La Bce non ha aperto la porta ad alcunché" ha infatti ammonito la Presidente, ricordando che l'andamento dell'inflazione potrebbe provocare un nuovo rialzo dei tassi L'articolo Bce sorprende i mercati: nuovo taglio dei tassi di interesse dello 0,25% proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Bce sorprende i mercati: nuovo taglio dei tassi di interesse dello 0,25% Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha sottolineato che ogni decisione da ora in poi sarà presa a seconda dei dati a disposizione; "La Bce non ha aperto la porta ad alcunché" ha infatti ammonito la Presidente, ricordando che l'andamento dell'inflazione potrebbe provocare unrialzo deiL'articolo Bcedeidi0,25% proviene da Il Difforme.

